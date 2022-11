«Dammi il cellulare o ti ammazzo», l'incredibile aggressione a un 16enne in pieno centro a Firenze

di Redazione Web

Ha minacciato di morte e aggredito un 16enne, poi ha tentato di rapinarlo. Questo è quanto accaduto a Firenze, nei pressi della fermata della tramvia in via degli Olmi. Il 26enne, autore della tentata rapina, è stato fermato e arrestato, anche grazie all'intervento di un passante che è intervenuto per difendere la giovane vittima.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si trovava in compagnia di una sua compagna quando l'aggressore gli avrebbe intimato di consegnargli il cellulare o lo avrebbe ucciso. Dopo il rifiuto da parte del 16enne, l'uomo di origini del gambia, avrebbe aggredito il giovane. provvidenziale è stato l'intervento di un uomo che ha consentito alla vittima di chiamare il 112 e il successivo arresto.

Ferito lievemente

Il giovane ha riportato una lieve lesione a una gamba, grazie all'intervento del terzo uomo che, però, ha preferito restare anonimo.

