Accompagna due stranieri con Blablacar, ma erano irregolari: condannato a 9 mesi e 24mila euro di multa

Daree ritrovarsi con una condanna a 9 mesi, più una maximulta da 24mila euro. È ciò che è capitato ad un, residente in Francia, che tramite il noto sitoaveva preso con sé in auto una donna della Costa d’Avorio e un uomo del Marocco. È successo due sere fa, a Courmayeur, nella notte tra venerdì e sabato.Il 26enne era partito per le vacanze insieme alla sua ragazza e aveva messo un annuncio su Blablacar per risparmiare sulle spese di viaggio: quello che però non sapeva, è che il marocchino e l’ivoriana. Perciò quando è arrivato alla frontiera, è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: dopo il patteggiamento se l’è ‘cavata’ con 24mila euro di sanzione e 9 mesi di carcere, con sospensione della pena, oltre al sequestro della sua auto, una Mercedes.La donna era, mentre il marocchino,in Francia, è ancora in attesa della risposta quindi non può espatriare: i due sono dunque stati respinti e sono rimasti in Francia. Secondo quanto scrive La Stampa, il fatto che fosse stato pagato per il viaggio (tramite Blablacar appunto) gli ha negato le attenuanti da parte del giudice di Aosta, che lo ha condannato:. Ma questa storia servirà, magari, a chi viaggia con queste modalità a chiedere sempre i documenti di identità a chi chiede un passaggio per andare all’estero.