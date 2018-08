Raffaele Ariano la faccia a c..o che ha segnalato il capo stazione donna che invitava i rom a non dare fastidio e a pagare il biglietto pic.twitter.com/YvH1kcawvB — alessandro maiorano (@alessandromai14) 9 agosto 2018

Chi ha fatto partire la campagna d'odio (che forse porterà al licenziamento) della capotreno di Trenord che,con toni politicamente non corretti, ha invitato i molestatori a scendere dal convoglio?

L'anima bella è Raffaele Ariano, ex blogger della fu Unità.https://t.co/hOtGGYGi80 pic.twitter.com/CehflWd5Mc — Francesca Totolo (@francescatotolo) 9 agosto 2018

A tale Raffaele Ariano, il passeggero del treno che ha denunciato l'appello "giustissimo" della encomiabile dipendente delle ferrovie,

va il mio più sincero... VAFFANCULO.

No, non sono razzista, neanche fascista, nemmeno trollrusso...

No mi piacciono i Ruffiani del PD. — RossoPasquí (@RossoPasqui) 8 agosto 2018

Non è che l’egregio dott. Raffaele Ariano stia cercando visibilità? #trenord — Skip (@skipset) 8 agosto 2018

#RaffaeleAriano dovresti riflettere bene sul tuo gesto. Hai denunciato chi ha compiuto un gesto doveroso e civile. Avresti preferito che avvenissero altri borseggi, scippi o soprusi ai viaggiatori?

Ti senti Robin Hood? Mi sembri solo un delatore. Della peggior specie — Fabrizio Gori 🇮🇹 (@fabri_61) 9 agosto 2018

#RaffaeleAriano

No ti sei posto il problema che la #capotreno aveva dei motivi validi, soprattutto tornare a casa incolume e portare lo stipendio per vivere.

Ma sei peggio delle vicine riunite sotto casa che sono peggio di FBI e Gestapo messe insieme.

Gran bel affare hai fatto! pic.twitter.com/SMe3vrdBe4 — Yulia Salazar 🌟🇮🇹💚 (@SYuliaSalazar) 9 agosto 2018

A seguito dell'episodio razzista di #Trenord, centinaia di profili falsi filofascisti si sono dati appuntamento su #facebook per minacciare e insultare #raffaeleariano .

Ecco i nomi, come sempre. pic.twitter.com/aymR7zgCsG — Francis 🖥👾 (@theonefrancis93) 8 agosto 2018

Lui si chiama Raffaele Ariano, ha 32 anni ed è un ricercatore di Filosofia all’Università San Raffaele: è da lui che è partita la ‘denuncia’ dopo il messaggio a sfondo razzista di qualche giorno fa, sul treno Milano-Mantova della Trenord. All’altoparlante, una voce femminile diceva: «I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i c...ni».Raffaele ha segnalato il fatto, Trenord ha annunciato provvedimenti nei confronti della dipendente responsabile dell’annuncio (una capotreno), ma ciò che è successo dopo ha dell’assurdo: intervistato dal Corriere della Sera, Raffaele ha raccontato di essere stato da allora bersaglio di insulti e attacchi. «Sulla pagina di Noi con Salvini è stato indicato il link al mio profilo Facebook - ha detto - con la domanda: siete con la capotreno o con il denunciatore?». Ora il 32enne ha denunciato alla polizia le minacce e le ingiurie ricevute: sotto il suo post, in cui raccontava la vicenda, i commenti sono oltre 42mila, in gran parte di offese.«Raffaele Ariano ecco il tuo trenino, destinazione Polonia, biglietto solo andata», si legge nel post su Facebook di un utente, che pubblica la foto del giovane e quella di un vecchio treno usato per le deportazioni nei lager. Anche su Twitter sono tantissimi i messaggi di attacco al ricercatore, tra chi lo accusa di essere pagato dal Pd a chi gli dà del radical chic o peggio del “comunista di m…”.