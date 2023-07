Bimbo di due anni si arrampica e precipita dal terzo piano: «Volo di 10 metri». Salvo per miracolo

di Redazione web

Un bimbo di due anni si è salvato dopo essere caduto dal terrazzo di casa, al terzo piano di una palazzina a Marghera (Venezia). Il piccolo ha fatto un volo di oltre 10 metri, finendo sulla strada. È in condizioni serie, ricoverato nella pediatria dell'ospedale di Padova, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Bimbo salvo per miracolo

Il fatto è successo ieri sera, verso le 22, in un momento di probabile distrazione dei genitori che erano in casa. Il bimbo potrebbe essersi arrampicato sul parapetto del terrazzino, perdendo poi l'equilibrio. A lanciare l'allarme al 118 sono stati gli stessi genitori e il cliente di un albergo di fronte al palazzo, che ha visto il bambino precipitare. I sanitari, giunti in brevissimo tempo, lo hanno stabilizzato e portato all'ospedale. Agli agenti della polizia locale di Venezia è spettato ricostruire il quadro di quanto accaduto, ascoltando anche il testimone, un turista francese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 16:43

