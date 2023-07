Bambino di 12 anni cade dal terrazzo: ricoverato in codice rosso, choc a Viareggio. Il volo dal terzo piano

di Redazione web

Dramma a Viareggio dove un bambino di appena 12 anni è precipitato da un terrazzo al terzo piano di un condominio. Il dodicenne è stato trasportato in ospedale in codice rosso a Cinasello. L'incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, è avvenuto intorno alle 19 in via Monte Pania.

Precipita dalla finestra e muore: si era affacciato per cercare un po' di refrigerio dal caldo torrido

Donna trovata morta ai piedi di un cavalcavia della superstrada: forse caduta dopo un malore

Cade dal terzo piano, grave un 12enne

Il bambino, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha riportato un trauma cranio-facciale ma è stato sempre vigile: è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 3 all'ospedale di Cinasello. Sul posto, oltre all'elisoccorso, sono intervenuti l'automedica Sud, un'ambulanza della Croce Verde di Viareggio (Lucca) e la polizia di Stato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA