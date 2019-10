Bimbo mangia un fungo nel giardino dell'asilo: ricoverato in ospedale

Bambina di 12 anni morta per un'emorragia cerebrale: aveva avuto un malore sul bus per la scuola

Zerotre, nel quartiere Sorgenti a Livorno, nella mattinata di ieri, mentre si trovava in giardino, ha raccolto e mangiato una piccola porzione di un fungo. Il piccolo è stato trasportato in ospedale per accertamenti e sul posto è intervenuto l'ispettore micologico dell'Asl il quale ha rilevato che il fungo mangiato dal piccolo non appartiene ad una specie tossica.hanno verificato le buone condizioni di salute del bambino, ma hanno valutato l'oppurtunità di trattenerlo soprattutto per scongiurare reazioni allergiche, lo dimetteranno in giornata. L'ispettore micologico ha evidenziato che nel giardino sono presenti molte altre specie di funghi, in alcuni casi tossici. Il Comune di Livorno, pertanto, ha ritenuto, spiega una nota, «conveniente chiudere il giardino del nido Zerotre fino a verifica accurata ed interventi di pulizia».