I banditi fanno saltare il bancomat: danni ingenti al Municipio. I cittadini rimettono tutto a posto in poche ore

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Settembre 2020, 20:49

I banditi fanno saltare unnel cuore della notte e l', violentissima, causa danni anche al vicino, sede del. Una scena terribile, davanti alla quale però idi, hanno reagito con prontezza e buona volontà: l'unione fa la forza e in poche ore è stato possibile, che ora probabilmente dovranno essere messi in sicurezza e ristrutturati.L'ha causato il danneggiamento di diversi muri e di alcune tubature dell'acqua all'interno del Municipio., sindaco die presidente della Provincia di Rimini, ha dichiarato questa mattina: «I danni sono gravissimi, uno scenario di guerra». L'appello del sindaco è stato però raccolto prontamente dalla cittadinanza, intervenuta per rimuovere le macerie e ripulire il Municipio, in modo da consentire agli elettori di andare a votare domani e lunedì.Il lavoro dei tanti cittadini diha permesso di ripristinare la normalità in poche ore. Un senso civico elogiato anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna,: «Con l'aiuto dei cittadini, molti danni sono stati riparati e il comune è stato ripulito dalle macerie: gli emiliano-romagnoli sono fatti così, zero chiacchiere e molto lavoro. Schiena curva e maniche tirate su. Un abbraccio al sindaco Riziero Santi e alla sua comunità».Molto soddisfatto anche il sindaco: «Sono veramente orgoglioso della mia gente accorsa a dare una mano».