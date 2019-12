Banditi assaltano il ristorante mentre le famiglie sono a cena: terrore tra i tavoli

malviventi

Lunedì 2 Dicembre 2019, 21:36

Nuova irruzione a danno del bar-ristorante “Break 24” di via Sabin a Brindisi , nella pressi della zona industriale di Brindisi e del quartiere Perrino. L’altra nottehanno compiuto un colpo intorno alle 23 () utilizzando un piede di porco, utilizzato poi per forzare alcune macchinette presenti nella sala delle slot machine. Prelevate le monetine, i- che hanno agito in pochissimi minuti - si sono dati alla fuga. Non si esclude la presenza di un complice all’esterno del locale per la. La zona dopo l’allarme è stata raggiunta da alcune pattuglie dei carabinieri del. I militari hanno così proceduto con l’ascolto dei testimoni e con l’acquisizione delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di cui è dotata la struttura.Dopo gli ultimi colpi in città, non si esclude che ad agire l’altra notte all’interno del bar-ristorante “Break 24” (già rapinato due volte nel corso del 2017) sia stata la stessa banda. Il volto coperto e poi un piede di porco in mano.E’ questa la scena che ha scatenato il panico domenica sera tra gli avventori di un locale che durante il week end è aperto fino a tarda sera, fornendo spesso spettacoli con musica dal vivo. L’altra sera c’erano tanti giovani e famiglie che ancora stavano consumando la cena quando i due banditi hanno fatto irruzione.Un’azione che è stata molto articolata dopo il rapido ingresso: con il piede di porco si sono diretti verso la sala delle slot machine per fare incetta di monete, inserite poi in una busta di plastica. Quindi la fuga che, nonostante l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, ha trovato complicità nel buio della notte.