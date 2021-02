Arrestata la banda del bancomat: 73 sportelli fatti esplodere in due anni dalla Lombardia al Lazio per oltre 3 milioni di euro

Una banda che in mezza Italia assaltava gli sportelli Bancomat di vari istituti di credito è stata sgominata dai Carabinieri, che hanno effettuato dieci arresti. Gli indagati sono ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere, e utilizzavano sempre il modus operandi della miscela di gas esplosivo per far saltare gli sportelli, spesso provocando ingenti danni alle strutture, in alcuni casi con l'inagibilità ad interi edifici.

Tra febbraio 2017 e aprile 2019 sono 73 gli assalti contestati al gruppo in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, con un bottino che supera i 3,5 milioni di euro. Le indagini dei militari del Comando provinciale di Milano, coordinate dalla locale Procura, hanno consentito di individuare la banda, i cui capi ed organizzatori abitano e sono cresciuti nel quartiere «Pilastro» di Bologna. Uno degli organizzatori è stato localizzato ed arrestato in Spagna, precisamente a Benidorm - nota località balneare della Costa Blanca - dove si era trasferito da circa un anno ed aveva aperto un ristorante.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 08:49

