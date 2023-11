Bambino di 10 anni investito da un'auto davanti alla scuola: è gravissimo

di Redazione web

Momenti drammatici si sono vissuti questa mattina a Moie, frazione di Maiolati Spontini, dove un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto davanti alla sua scuola.

Cosa è successo

La ricostruzione dei fatti è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale: per soccorrere il bambino è intervenuta l'eliambulanza del 118 che l'ha portato al Salesi in codice rosso. L'incidente è avvenuto in via Venezia, davanti all'istituto comprensivo “Carlo Urbani”.

Dalle prime informazioni, un'auto avrebbe centrato il piccolo alunno mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'automobilista non lo avrebbe visto, infastidito dal riflesso del sole.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA