Bambino di 13 anni suicida a Palermo. L'ipotesi choc nelle chat: «Vittima dei bulli perché era omosessuale»

Tragedia a Palermo, dove un bambino di 13 anni è morto suicida. Il giovane si è tolto la vita in casa sabato sera, mentre i genitori erano usciti. Il sospetto è che il giovanissimo fosse vittima dei bulli che in più occasioni lo avrebbero deriso, scrivono i quotidiani locali, per via del suo orientamento sessuale. Secondo quanto si apprende, già in passato la dirigente scolastica della scuola media Vittorio Emanuele Orlando, frequentata dal giovane, avrebbe segnalato alla famiglia il disagio del ragazzo. La Procura dei Minori di Palermo ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio.