Trova la figlia 15enne a letto col fidanzato: le urla e le botte. «Li ha picchiati con un bastone»

di Redazione Web

Ha sentito dei rumori ed è entrato nella camera della figlia 15enne, trovandola a letto con il fidanzato. Una scena che ha scatenato la sua ira: prima ha iniziato a sbraitare, poi è cominciato il pestaggio contro i due giovani. Una furia, tanto che a chiamare i soccorsi sono stati i vicini dopo essersi accorti delle grida che venivano dall'altra parte del muro.

Il violento pestaggio

È successo a Palermo, nel quartiere Pallavicino. I due adolescenti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, mentre per l'uomo, un 40enne, è scatta la denuncia per violenza e maltrattamenti in famiglia. Durante l'aggressione il padre della ragazza si sarebbe servito di un bastone per picchiare i due giovani, procurando a sua figlia un trauma cranico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 22:03

