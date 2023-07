Bambini annegati a Manfredonia, la mamma colpita da malore prima dei funerali

C'è grande commozione questo pomeriggio nella cattedrale di Manfredonia dove si svolgono i funerali dei due bambini di 6 e 7 anni annegati in un vascone per l'irrigazione a pochi metri dal podere in cui risiedevano con la famiglia in contrada Fonterosa tra Manfredonia e Zapponeta.

La cerimonia funebre

La cerimonia funebre, prevista per le 16, è iniziata in ritardo per le condizioni in cui versa la giovane madre dei piccoli, colta da malore in chiesa. La messa sarà officiata dal vescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo padre Franco Moscone. Nella Cattedrale presenti le autorità civili e militari della provincia di Foggia, tra cui il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, il Questore Ferdinando Rossi e rappresentanti istituzionali. Oggi a Manfredonia è lutto cittadino

