Bambina di 10 anni violentata dal branco: «Filmavano tutto, lo hanno fatto due volte»

, suoi coetanei o appena più grandi di lei, che avrebbero anche filmato gli abusi: un orrore, subìto da una bambina a, Napoli, e che si sarebbe ripetuto per ben due volte. La storia è stata pubblicata dal quotidiano Metropolis: da quanto raccontato dalla bimba, gli episodi incriminati sarebbero due, con la bimba violentata da sei ragazzini tra i 10 e i 13 anni.Il, quando i giovani aggressori l'avrebbero presa con la forza e trascinata in uno scantinato del Piano Napoli: «I sei componenti della banda (anche se le indagini portate avanti dalla procura presso il tribunale per i minorenni dovranno stabilire se tutti e sei gli indagati hanno davvero partecipato a questo rito dell'orrore) filmano e fotografano ciò che avviene», riferisce il quotidiano.: tra novembre e dicembre dello stesso anno, a cinque mesi da quell'episodio terribile, la bambina li incrocia di nuovo. La scena è la stessa, e anche il luogo in cui i sei ragazzini decidono che debba subire nuove violenze è uguale, sempre lo stesso scantinato. Stavolta la bambina racconta tutto e parte l'indagine: ieri, conclude Metropolis, in una stanza protetta del commissariato di Castellammare, si sono svolti gli interrogatori dei sei ragazzini, accusati di, davanti al pm del tribunale dei minorenni.