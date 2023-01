Bambina cade dall'altalena e si rompe un braccio: il Comune condannato a pagare 10mila euro

di Redazione web

Una bambina è caduta dall'altalena e si è rotta un braccio: il Comune è stato condannato a pagare 10mila euro. Andiamo con ordine: nell'area giochi di Palombina, in provincia di Ancona, non c'era la pavimentazione morbida obbligatoria per legge. Per questo i genitori di una bimba, che dopo essere caduta dall'altalena si era rotta un braccio, hanno chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni patiti dalla piccola (e dall'intera famiglia) dal Comune.

Ragazzino disabile dimenticato in casa di cura dai genitori per cinque anni, sentenza choc: «Non è reato»

Il contenzioso con il Comune

Non senza fatica: il contenzioso, partito con una denuncia ai carabinieri e proseguito poi con un tentativo in via bonaria, è infatti finito dopo tre anni solo davanti al giudice di pace che ha stabilito un risarcimento di circa 10mila euro.

L'area giochi "Aldo Moro"

Non è finita qui, perché l'area giochi "Aldo Moro", a Palombina, è ancora senza pavimento morbido: la speranza è che per evitare altri incidenti e possibili contenziosi si provveda alla messa in sicurezza di quella parte di parco.

