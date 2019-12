Da ieri sera ad Anacapri ( Napoli ) non si hanno più notizie di, di 63 anni, che ogni anno nel giorno della Vigilia, vestito dae con la gerla, fa il giro delle abitazioni di alcune famiglie di amici per consegnare i doni a partire dal tardo pomeriggio per poi rientrare a casa in via Grotta Azzurra a tarda sera, una zona lontana dal centro abitato dell'isola.Ieri il Babbo Natale di, dopo il consueto giro, è rientrato a casa intorno alle 22 e sembra ci sia stata una discussione in famiglia per il rientro a tarda ora secondo quanto si evince anche dalla denuncia di scomparsa presentata alla Stazione dei carabinieri.Dopo essersi cambiato velocemente d'abito è uscito nuovamente senza fare più rientro nell'abitazione. Vana l'attesa della famiglia che ha avviato anche ricerche nelle aree intorno alla casa ma dell'uomo non si è trovata traccia. Oggi i familiari hanno presentato la denuncia ai militari e hanno fornito alcuni dettagli necessari per l'identificazione. L'uomo è di corporatura media, alto circa 170 centimetri, con una folta barba bianca e capelli bianchi. Antonio, quindi, dopo essersi cambiato ha indossato un pantalone blu ed un giubbino blu, ed è uscito.Non portava con sé né il portafogli, né il telefono cellulare e non ha utilizzato nemmeno il motorino per spostarsi. I parenti, dopo averlo cercato per tutta tutta la notte, non avendolo trovato, hanno presentato denuncia ai carabinieri di Anacapri. Dopo la denuncia è apparso anche un appello sul web con la scritta: 'Chiunque avesse notizie di Antonio Parlato può contattare i carabinieri attraverso il numero di emergenza 112 o contattare la figlia Giadà che ha lanciato la richiesta di aiuto su Facebook.