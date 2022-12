L'azienda regala 400 euro ai dipendenti per Natale, il titolare: «La vita costa troppo, abbiamo dato una mano»

Una mano verso chi porta avanti l'azienda. La ditta Conero Car ha donato ben 400 euro netti a ognuno dei 40 dipendenti, come regalo di Natale e aiuto contro il caro vita, in un periodo economicamente difficile per tutti, anche per chi sta ai vertici. «Siamo una grande famiglia», ha detto con orgoglio il titolare, Eusebio Falcetelli.

Il bonus ai lavoratori

La Conero Car, ditta che contra altri tre marchi nel territorio marchigiano (Conero Caravan, Nautica e Centro assistenza Camper), si distinta in un momento storico in cui il settore imprenditoriale sta facendo fatica. «Due giorni fa, come ogni anno, abbiamo fatto una riunione – dice a Il Resto Del Carlino Eusebio Falcetelli - Con me, c’erano mia sorella Francesca e mio fratello Cristiano, insieme ai nostri dipendenti, una 40ina. Come da tradizione, ci siamo scambiati gli auguri di Natale e poi abbiamo annunciato il regalo in busta paga».

Il motivo è facile da intuire: «Viste le difficoltà dovute al caro vita, all’aumento dei costi da inflazione e al conseguente caro bollette, abbiamo deciso di elargire questo importo. Come hanno reagito i nostri collaboratori? Beh, ci hanno ringraziato più volte, erano contenti. Loro danno il loro contributo all’azienda e l’azienda risponde così, si chiama fidelizzazione. Sa a volte capita che sul lavoro si parli delle difficoltà che si incontrano nella vita quotidiana e così abbiamo deciso di dare una mano, oltre alla consueta tredicesima».

Un bonus, quello che la Conero Car ha elargito ai dipendenti, affatto scontato: «Anche la nostra azienda, come tutte le altre, fa i conti con l’aumento dei costi di energia e materie prime. I prodotti che trattiamo – prosegue – hanno subìto rincari dal 15 al 20%. Se sono ottimista per il futuro? Sì, tanto che siamo in espansione. Prevediamo l’apertura di nuove sedi e un rafforzamento del personale».

