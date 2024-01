Fleximan colpisce ancora: autovelox segato nel Padovano con un flessibile. È l'undicesimo attacco in Veneto

di Giovanni Brunoro

Segato con un flessibile l'autovelox sulla SR10VAR a Carceri, in provincia di Padova. Fleximan colpisce ancora. Lo strumento di rilevazione della velocità è stato abbattuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio: è posizionato su via Degora Al Di Quà in direzione Carceri.

E la mattina di sabato sono diverse le persone che si sono fermate a fare una foto. Non sono mancati nemmeno automobilisti esultanti che alla vista dell'autovelox a terra suonavano il clacson. Lo strumento ha fatto staccare più di qualche multa: la strada ha un limite di 90 km/h e diversi automobilisti si sono visti recapitare a casa la busta verde.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 11:30

