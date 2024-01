Autovelox segato di notte nel Trevigiano. «Nuovo raid di Fleximan». È il nono caso in Veneto. Sui social spuntano gruppi di fan

Un altro autovelox abbattuto. In Veneto continua l'eliminazione dei rilevatori della velocità tanto odiati dagli automobilisti. Il nuovo atto vandalico nella notte quando qualcuno ha segato il palo di supporto dell’autovelox installato dal Comune al km 5 della strada provinciale 667 a Vallà di Riese Pio X, in provincia di Treviso, e l'epopea dell'anonimo giustiziere battezzato “Fleximan” continua.

Il rilevatore faceva 50 multe al giorno

Dopo i danneggiamenti identici già registrati in altre province del Veneto e in Lombardia, dove il “giustiziere” degli autovelox è stato battezzato “Fleximan”, ora qualcuno ha probabilmente pensato di emularlo a Riese Pio X e nella notte si è presentato con il flessibile sulla provinciale e ha tagliato il palo dell’autovelox che faceva 50 multe al giorno. I carabinieri stanno indagando sul caso, in particolare visionando le immagini della videosorveglianza della zona.

Si tratta del nono caso nella regione di una postazione per la rilevazione della velocità segata da Fleximan, che colpisce gli autovelox più sgraditi e inflessibili.

A Rese Pio X la questione autovelox era già stata al centro della cronaca. Era già accaduto nel 2017, i giustizieri degli autovelox inscenarono una protesta contro una media di 350 multe al giorno per il superamento dei limiti di velocità. Poi poi vennero gli annullamenti della sanzioni da parte del giudice di pace di Treviso che le ha considerate tutte (o quasi) illegittime.

