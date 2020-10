Parcheggia l'auto in pendenza senza freno: Antonio, travolto e ucciso

Un cacciatore vicentino di 82 anni, Antonio Xausa, residente a Colceresa (Vicenza), ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla sua automobile, nella frazione di Molvena. Secondo i rilievi effettuati da una pattuglia di carabinieri l'uomo, pensionato, era andato a caccia nella zona collinare.

Una volta sceso dal mezzo, parcheggiato in pendenza, ha aperto il baule per prendere il fucile e dirigersi nel capanno di sua proprietà, quando l'auto, che probabilmente non era stata assicurata con il freno a mano, si è mossa travolgendolo in pieno e trascinandolo per molti metri verso valle. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato l'auto nel dirupo: sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che accertare il decesso dell'anziano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 23:31

