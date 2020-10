Incidente mortale ieri sera sull'autostrada Palermo-Catania, tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, in provincia di Enna. Coinvolti un furgone guidato da un 25enne e una Porsche Cayenne sulla quale viaggiavano il cantante neomelodico Daniele De Martino e lo zio Stefano Cardella, 60 anni. A perdere la vita è stato proprio quest'ultimo, mentre De Martino è in condizioni stabili e sarà operato in giornata. Il conducente del furgone, invece, secondo quanto riportano le cronache locali, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Come sta Daniele De Martino

Gli aggiornamenti sullo stato di salute di Daniele De Martino arrivano direttamente dalla sua pagina Facebook, attraverso la quale il manager ha rassicurato i fan sulle condizioni del cantante palermitano, molto popolare in Sicilia e nel sud Italia. «Daniele ha avuto un incidente, ma state tranquilli perché le sue condizioni sono stabili e sta bene - scriveva ieri sera la pagina ufficiale -. Purtroppo la persona che stava seduta a fianco non ce l'ha fatta». In un secondo post la pagina scrive: «Daniele verrà operato oggi pomeriggio, ma state tranquilli ritornerà più forte di prima».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 23:00

