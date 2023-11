Auto nella fontana: la donna al volante ha perso il controllo e il video del "tuffo" diventa virale

Il centro della città di Catania è stato sorpreso da un incidente alquanto particolare durante l'ultimo giorno di ottobre, quando, secondo diversi testimoni, un'automobile è uscita di strada ed è finita dentro la fontana monumentale che raffigura il Ratto di Proserpina, non lontana dalla Stazione Ferroviaria Centrale.

Qualcuno ha ripreso la scena e ha pubblicato il video sui social, da cui è possibile vedere il veicolo circondato dall'acqua con la donna ancora all'interno. Vediamo cos'è successo.

Il "tuffo" dell'auto nella fontana

Secondo le prime informazioni, la donna di 58 anni avrebbe perso il controllo dell'automobile e messo in pericolo alcuni passanti (senza però colpire nessuno) per poi finire nella fontana della città di Catania, intorno alle 16 di lunedì.

Dal filmato, è possibile vedere il volto desolato della donna, ancora all'interno del veicolo e al posto del guidatore, che si sporge per scambiare alcune parole con un uomo, uno dei testimoni della scena.

Tra varie espressioni stupite che si chiedono «ma cos'è successo?», rimane un mistero come l'utilitaria abbia potuto scavalcare il doppio bordo di marmo della fontana. Successivamente, la donna - che non ha riportato ferite gravi, è stata tirata fuori dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, e trasportata all'ospedale Cannizzaro in codice giallo, con qualche contusione.

Secondo le dichiarazioni della figlia, la mamma è solita prendere medicinali che causano sonnolenza, ma è ancora da accertare se ciò possa aver causato l'incidente. Le conseguenze dell'accaduto sono alcuni danni alla fontana e code intense per qualche ora.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 08:59

