Cesine, auto contro un albero: morto un uomo, grave una donna

di Andrea TAFURO

Tragico incidente in zona Cesine, nel territorio di Vernole, in Salento. Morto un 65enne che si trovava a bordo di un'auto, che per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute per i rilievi, sarebbe uscita fuori strada andando ad impattare violentemente contro un albero.

Ferita una donna

Gravemente ferita una donna che pure era nell'auto, soccorsa dai sanitari e trasportata d'urgenza in ospedale a Lecce.

Indagini su dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro mortale affidate alle forze dell'ordine. A quanto pare non vi sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro. Sembrerebbe che alla guida della vettura ci fosse la donna rimasta ferita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA