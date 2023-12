Incidenti stradali, la strage di Natale e Santo Stefano: 9 morti, 15enne investito in bici, grave una bimba di 10 anni

Strage sulle strade italiane tra Natale e Santo Stefano. Almeno 9 morti e tanti feriti, compresa una bambina di 10 anni in prognosi riservata, negli incidenti stradali avvenuti durante le festività natalizie. Quello più grave, con tre morti, è avvenuto il pomeriggio di Natale a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Leonardo Nutini, 58 anni e una coppia di professori 29enni, Ester Raccampo e Edoardo Lombardi, sono morti in un scontro frontale sulla strada provinciale 131.

Nutini era originario e viveva a San Piero a Sieve, in provincia di Firenze, mentre Raccampo veniva da Borgo San Lorenzo ed insegnava italiano, storia e geografia alla scuola secondaria di primo grado 'Lorenzo dè Medicì di Barberino. Anche Lombardi, viveva a Borgo San Lorenzo e insegnava all'istituto comprensivo di Scarperia e San Piero a Sieve.