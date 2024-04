Incidente sull'A1, camion prende fuoco e si ribalta: «Code di 11 km verso Roma»

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti alle ore 15:45 nel tratto autostradale A1 al chilometro 357 direzione Sud, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di generi alimentari, che si è ribaltato andando a bloccare completamente l’intera corsia. Il conducente, illeso, è uscito in autonomia prima che il mezzo prendesse fuoco.

Gli ultimi aggiornamenti

Alle 18:30 è stato riaperto il tratto dell'A1 Milano-Napoli compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Lo afferma Autostrade per l'Italia sottolineando che stanno proseguendo le attività di pulizia del manto stradale al fine di consentire «nel minor tempo possibile anche la riapertura del tratto Valdarno-Arezzo verso Roma», dove nel pomeriggio si sono fermate code per 11 chilometri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 20:18

