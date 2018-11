Attimi di paura: scontro tra auto e scuolabus con i bimbi a bordo

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Prima di tutto i bambini stanno bene». Inizia così il post su Facebook del sindaco di Duino Aurisina (Trieste)che riferisce dell'incidente stradale avvenuto questa mattina a Sistiana: un'auto guidata da una donna è andata ache in quel momento stava portando a scuola gli alunni. Riferisce il sindaco: «Anche la signora con cui ho parlato è stata portata all'ospedale di Cattinara per accertamenti ma era cosciente. La signora, uscendo dal parcheggio dei "Sette Nani", forse perchè abbagliata dal sole che a quell'ora è molto basso all'orizzonte, non ha visto lo scuolabuse si è immessa sulla strada principale.L'autista dello scuolabus ha tentato di evitare l'impatto ma vi è riuscito in parte e i mezzi si sono scontrati., l'autista è stato tranquilizzato. Trasportare bambini è sempre una grande responsabilità - prosegue Pallotta - e ringrazio tutti gli autisti per il lavoro che fanno». Presenti sul posto i vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale per la viabilità oltre che i sanitari del 118 arrivati tempestivamente. Il sindaco ha predisposto subito un servizio di scuolabus sostitutivo per garantire il trasporto dei bambini che sono arrivati nelle varie scuole con un leggero ritardo.