Asia Argento e Jimmy Bennett, nuovi sms e selfie a letto: «Abbiamo fatto sesso, non sapevo fosse minorenne»

«Per istinto sarei portata a credere ad Asia Argento. Ma se ha sbagliato, facendo sesso con un minorenne, deve dire la verità anche a costo di rimetterci». La scrittrice Dacia Maraini, 81 anni, madre nobile del femminismo italiano, dice la sua sulla vicenda che sta infiammando il mondo intero e rischia di dinamitare il movimento Mee Too, nato all’indomani della denuncia dell’attrice e di una dozzina di sue colleghe contro il produttore Harvey Weinstein.«Di solito mi fido delle persone. E l’intera vicenda mi sembra troppo perfetta, troppo tempestiva per non essere stata confezionata a tavolino».«No, detesto questo termine. Potrebbe trattarsi piuttosto di una vendetta».«No, piuttosto del giovane attore Jimmy Bennett che potrebbe non aver ottenuto la somma che sperava, o forse è stato scaricato da Asia».«Chiariamo subito un fatto: una donna non può violentare un uomo perché è sprovvista di pene. E un uomo, per analoghi motivi ”tecnici”, non può essere costretto ad avere un rapporto sessuale contro la propria volontà».«Può essere, ma non è comunque il caso di parlare di stupro».«Il rischio esiste, ma bisogna combatterlo con vigore. Il movimento sta facendo tanto per incoraggiare le donne a parlare, a ribellarsi agli abusi. Un tempo chi denunciava le violenze veniva screditata e stritolata dal sistema di potere maschilista. Oggi, sapendosi in gruppo, tutte si sentiranno le spalle più coperte».«Forse, ma non è un buon motivo per screditare Mee Too e tutte le iniziative che aiutano le donne a difendersi».«Purtroppo sì. E questa cultura arcaica che ancora sopravvive si esprime troppo spesso nel femminicidio. Molti uomini scambiano l’amore per possesso e uccidono le donne che vogliono lasciarli».«Sii sincera, racconta la verità anche a costo di averne un danno. Ammettere di aver sbagliato aiuta una persona ad essere credibile. E, in questo caso, eviterebbe di gettare un’ombra sinistra sul movimento Mee Too».