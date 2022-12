Anziana uccisa, la figlia Diletta Miatello non risponde al gip: convalidato l'arresto. Il papà è ancora grave

Diletta Miatello, la 51enne ritenuta responsabile dell'omicidio della madre Maria Angela Sarto, morta a 84 anni, e del ferimento del papà 89enne Giorgio Miatello, si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al Gip dopo i fatti avvenuti nella casa degli anziani coniugi nel padovano a San Martino di Lupari. Lo ha reso noto la legale della donna, Elisabetta Costa.

Anziana uccisa in casa, fermata la figlia: «Instabile mentalmente, chiedeva soldi ai genitori»

Anziana uccisa, convalidato l'arresto della figlia

Il Gip di Padova, dopo l'udienza durata pochi minuti, ha convalidato l'arresto con l'ipotesi di reato di omicidio e lesioni aggravate. «È in uno stato mentale drammatico - ha detto l'avvocato Costa - a me del tutto sconosciuto rispetto alla persona che era tempo fa. Una situazione umanamente difficile, perché è quasi impossibile stabilire un rapporto con la mia assistita».



Nel frattempo l'esame autoptico eseguito oggi non sarebbe risultato definitivo, ulteriori accertamenti - secondo Costa che ha rinunciato ad un perito di parte - saranno effettuati per approfondire in modo dettagliato modalità e causa del decesso dell'84enne mentre la situazione clinica del padre di Diletta resta grave e potrebbe influenzare, in futuro, l'ipotesi di reato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 20:24

