Crolla a terra davanti agli occhi della moglie: addio al dottor Fabris

Profondo cordoglio nella comunità per la morte del dottor Anselmo Fabris, 71 anni. Che per 31 anni è stato il medico di tante famiglie di Mansuè e Basalghelle nel trevigiano, nonché apprezzato dentista. Era sofferente di cuore, ancora diversi anni fa gli erano stati applicati tre bypass. Malgrado questi problemi aveva sempre lavorato, era andato in pensione nel 2019. Riuscendo anche a dare un supporto per l’apertura della medicina integrata di gruppo di Fontanelle, Mansuè, Portobuffolè e Gorgo.

E' crollato a terra davanti agli occhi della moglie: ogni soccorso per il dottor Fabris si è rivelato purtroppo inutile.

