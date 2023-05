Morta Anica, la donna di 31 anni scomparsa venerdì: il suo corpo senza vita trovato nel Piave

di Redazione Web

Anica Panfile aveva 31 anni: è stata trovata morta stamane alle 11 circa la giovane romena di 31 anni scomparsa venerdì scorso dopo essere uscita dal lavoro. Ma le cause della morte della ragazza sono ancora avvolte nel mistero. Quando è scomparsa Anica indossava una tuta grigia e scarpe sportive rosa.

Il ritrovamento

A Spresiano (Treviso), in via Barcador, un pescatore ha segnalato un cadavere semisommerso in corrispondenza dell'ansa del fiume Piave. Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno recuperato e identificato la salma. Era stato il compagno a presentare denuncia di allontanamento ai Carabinieri di Treviso. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo alcune indiscrezioni, ancora da verificare, il cadavere presenta ferite.

