Malore improvviso, postino muore nella notte a 49 anni. Cleto Bucci era soprannominato Gassmann, per la somiglianza con Alessandro

È morto durante la notte per un malore Cleto Bucci, 49enne di Ascoli Piceno. Ad ucciderlo è stato, probabilmente, un arresto cardiocircolatorio. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per stabilire le esatte cause del decesso. Lascia la compagna e un figlio.

Chi era la vittima

Cleto Bucci era chiamato Gassmann, per la somiglianza con Alessandro, figlio di Vittorio Gassmann.

Da quanto si apprende, dopo aver accusato il malore, è caduto pesantemente a terra. È stata la sua compagna a sentire il tonfo e preoccupata ha raggiunto l’uomo che giaceva esanime a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a strappare alla morte il quarantanovenne ma, purtroppo, ogni tentativo si è dimostrato vano e al medico non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso, riporta Il Corriere Adriatico.

