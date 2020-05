Angela Merkel in vacanza a Ischia, l'eurodeputato Ferrandino: «Benvenuta, spero che ponga fine alla stagione del rigore»

Come ogni ischitano, sono felice che la Merkel scelga di nuovo Ischia per le sue vacanze. Non per questo dimentico, però, che a Bruxelles stiamo giocando una partita decisiva per chiudere in maniera definitiva la stagione del rigore e che la Germania ne è un elemento chiave

Alla Merkel, oltre ad una serena e salutare vacanza sulla mia bellissima isola, auguro anche di trovare le risposte alle sempre più pressanti richieste che ci pongono i cittadini europei. In fondo, come insegna Ventotene, è sulle isole del Mediterraneo che sono nate le più grandi rivoluzioni della storia moderna europea

