Angela Brandi muore per un malore a 24 anni a Pozzuoli: era appena stata dimessa dall'ospedale

Angela Brandi è morta a soli 24 anni all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri la ragazza – residente a Licola, frazione del Comune di Giugliano ma molto vicina a Pozzuoli – ha accusato un malore ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso. Dopo essere stata visitata, Angela però sarebbe stata dimessa, dal momento che non sarebbero state trovati rilevanti problemi di salute.

Pamela Mastropietro, il cadavere fatto a pezzi sulla maglietta della mamma

Il malore







Da quanto apprende Fanpage.it, i famigliari della 24enne non avrebbero ancora presentato formale denuncia, ma nel nosocomio flegreo sono comunque giunti i carabinieri di Pozzuoli. Restano da stabilire, infatti, le cause del decesso di Angela Brandi: non è escluso che nelle prossime ore sul corpo della 24enne possa essere disposta l'autopsia per fare luce sulla morte della giovane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA