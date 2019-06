Andy Milo condannato a 4 anni per estorsione: il ricatto e gli annunci hard, cosa gli è accaduto

È stato condannato a 4 anni per estorsione, nome d'arte di, 37 anni, cantante e ballerino di Casale di Scodosia in provincia di Padova: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Rovigo Pietro Mondaini ha emesso la sentenza dopo che l'imputato aveva scelto il rito abbreviato, godendo dello sconto di un terzo della pena.Franzon era accusato di averche aveva messo un annuncio sulla bacheca di un sito di incontri omosessuali dicendogli che lo avrebbe denunciato alle forze dell'ordine se non gli avesse datoche gli sono stati accreditati nella ricaricabile PostePay.Il trucco utilizzato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era stato quello far credere alla vittima che l'annuncio da lui inserito: Franzon dunque si sarebbe finto qualcuno che agiva per conto del sito internet specializzato. La parte civile costituitasi nel procedimento ha ottenuto un risarcimento complessivo di 6.300 euro.