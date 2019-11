Andrea muore a 20 anni travolto da un treno merci: era uno studente di medicina

La tragedia ieri nel pisano: morto un ventenne

Venerdì 22 Novembre 2019, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in, dove un ragazzo di vent’anni è stato trovato morto, probabilmente ucciso da un treno che lo ha investito, tra San Giuliano e Pisa San Rossore: la vittima aveva vent’anni e si chiamava, originario di Brescia, studente della facoltà di Medicina a Pisa.L’impatto è avvenuto ieri mattina tra le 5 e le 6: a investirlo, probabilmente, un treno merci arrivato a forte velocità. Andrea non lo avrebbe sentito arrivare perché distratto dalle cuffiette nelle orecchie: il conducente non lo avrebbe visto perché a quell’ora è buio. Scartata, per ora la pista del suicidio: più probabile che il giovane non si sia accorto del treno in arrivo per via della musica negli auricolari.