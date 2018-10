Andrea Manfredi, chi è l'italiano morto sull'aereo precipitato in Indonesia: 26 anni, di Massa

Si chiamavail ragazzo di 26 anni a bordo dell' aereo della Air Lion precipitato in mare stanotte (gli aggiornamenti su Leggo.it ).era unappassionato di viaggi, come si può vedere dal suo profilo Facebook: tra gli ultimi post, le foto del viaggio a Hong Kong e in, dove il suo cammino si è interrotto.Il sito web indonesiano Kamparan ha pubblicato la lista con i nomi dei passeggeri e, fra di loro, c'è un italiano, notizia confermata anche dal presidente della compagnia aerea e poi dalla Farnesina.