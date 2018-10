Aereo precipita in mare dopo il decollo: ecco chi erano i passeggeri a bordo

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Boeing 737 della Lion Air che è precipitato in mare subito dopo il decollo dall'aeroporto di Giacarta trasportava 181 passeggeri, 124 uomini, 54 donne e 3 bambini. E 7 membri dell'equipaggio.LEGGI ANCHE Giacarta, aereo precipita in mare dopo il decollo: tra le 189 vittima anche un italiano Adiprana RangVivian AfifaIndra Bayu AjiFirmansyah AkbarWahyu AlldilaResya AmaliaRestia AmeliaMuhammad AndrianP. AnggrimuljaDede AngrainiLiu AntoVicky ArdianArfiyandiReni AriyantiRiyan AryandiChairul AswanPaul AyorbabaFauzan AzimaNaqiya AzmiBerly BoenAdoni BongkalMatth BongkalHari BudiantoAr. BudiastutiKen CannavaroLiu ChandraFe ChristantoAriska CiciDadangNursi DamanikLui è DamayantiDary DaryantoJanu Daryoko34. Prato DewantoInayah DewiJannatun DewiSui DidollaroDonyDwinantoAbdul EfendiCapt. EfendiJan EfriyantoSri EndangEryantoXhe FachridziMohammad FadillahDer FebriantoFilzaladiFiona Ayu ZenTrie GautamaAchmad HadiTri HafidziFifi HajantoIbnu HantoroarditoFais HarharahDarw HariantoHar HarwinokoChandra Hasan61 Has HaswatiHedyHendraHerju HerjunoDewi HerlinaHenny HeuwAmbo Malis HMA InnajatullahDicky JatnikaErvin JayantiMuhammad JufriTami JulianJuma JumalihHK JunaidiDodi JunaidiVera JunitaKarmin KarminY KartikawatiKasanTesa KausarAbdul KhaerSui KhiunKhotijahChandra KiranaAriauw KomardyIgan KurniaMariya KusumLianyLindaLuhba ToruanMahheruAndr MangrediMartonoSekar MaulanaMitoMoejionoMonniMsyafiiAkma MugnishMurdimanMuritaMuhammad NasirNjat NgoNie NieZulva NingrumNoeGrohantoroNoorviantoroAgil NugrohoHesti NurainiJoyo NurosoNurramdhaniOnggomardoyoPrimo YogaChris PrabowoRiwan PranataRio PratamJunior PriadiRuslian PurbaPuspita PutriFatikah PuttyN RabagoShan RamadanRuma RamadhanMuchta RasyidEma RatnapuriRebiyantiNur RezkiantiRijalmahdiMuhammad RiyadiImam RiyantoAkhim RokhmanaRomhan Sagalalegittima SahabudinMartua SahataUbaidi SalabiNikky SantosoYunit SapitriMawar SariatiAse SaripudinCiao SaroinsongSas SastiartaRudolf SayersNata SetiawanCosa R ShababShellaSianUomo SihombingYul SilviantiNu SitharesmiNia SoegiyonoRizal SputraMack StanilEka M SugandaRank SukandarIdha SusantiRober SusantoWahyu SusiloEko SutantoEling SutiknoSya SyahrudinHendra TanjayaTan Mr. ToniTrianingsihMaria UlfahBambang UsmanVerian UtamaMiche VerginaWantoWendyRadik WidjayaKrisma WijayaDaniel WijayaAndr WiranofaWitaserianiWulurastutiNicko YoghaReo YumitroYuniarsiYunitaBaby 1Baby 2Bhavve Suneja (pilota)Harvino (copilota)Shintia Melina (Supervisione assistente di volo)Citra Novita Anggelia Putri (Stewardess)Alfiani Hidayatul Solikah (Assistente di volo)Fita Damayanti Simarmata (Assistente di volo)Mery Yulyanda (hostess