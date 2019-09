Esce di casa per andare al lavoro e si spara a 34 anni: sarebbe diventato papà tra pochi giorni

Un blackout della mente l’ha gettato nel buio della depressione, un pozzo così profondo da non riuscire a intravedere una luce, un sorriso. Nemmeno la gioia del suo bambino che la moglie portava in grembo e che sta per venire al mondo. Sarebbe diventato papà tra pochi giorni - tragedia nella tragedia - il 34enne di Loreto che si è tolto la vita con un colpo di pistola. Era uscito di casa martedì sera, sostenendo di dover fare il turno di notte in porto, dove lavorava come rimorchiatore. E invece ha vagato senza meta fino a quando, alle porte di Ancona, nella frazione di Montesicuro, ha interrotto il suo viaggio della disperazione.





Ha accostato l’auto sul ciglio della provinciale 6, lungo la strada di Monte Galluzzo, è sceso, si è incamminato in un sentiero oscuro di campagna. Poi si è seduto sotto una quercia, si è puntato la pistola alla tempia e ha premuto il grilletto. La deteneva regolarmente: l’aveva acquistata qualche anno fa, dopo aver subito un furto nella sua abitazione. Nell’auto ha lasciato un biglietto con scritto “addio” in cui chiede scusa a tutti: ai genitori, che ieri verso le 11 sono arrivati sul luogo insieme ai carabinieri del Norm di Ancona, del reparto scientifico e al 118, e alla compagna che tra pochi giorni partorirà e si è sentita male quando ha ricevuto la terribile notizia a casa. L’hanno portata in ambulanza all’ospedale per accertamenti. Anche la madre del 34enne ha avuto un malore alla vista del corpo del figlio ed è stata assistita sul posto dai volontari della Croce Gialla di Agugliano. A dare l’allarme, ieri mattina, è stata proprio la moglie quando non l’ha visto rientrare dopo il turno di notte e si è accorta che la pistola in casa non c’era più. I carabinieri hanno subito avviato le ricerche: determinante la segnalazione del proprietario della vecchia dimora di Montesicuro davanti alla quale il 34enne si è ucciso. La sua auto bloccava il passaggio e, quando l’uomo è sceso, si è trovato di fronte alla straziante immagine di quel corpo ormai senza vita. La magistratura, appurato il suicidio, ha già rimesso la salma a disposizione dei familiari. Giovedì 26 Settembre 2019, 02:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA