Amministratori top&flop: Brugnaro e Zaia primi, bene Sala. Gualtieri fa risalire Roma, crollo Zingaretti

Alessandra Severini

C'è chi sale e chi scende nella classifica degli amministratori locali stilata nella Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Tra i primi cittadini, il più amato d'Italia è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con un 65% di gradimento. Precede Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%) e Antonio De Caro (Bari, 62%) scivolato dal primo al terzo posto.

MILANO E ROMA Da segnalare il quarto posto di Giuseppe Sala, sindaco di Milano che arriva al 60%, mentre viaggia a metà classifica il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ottiene un gradimento del 54% e fa comunque meglio dell'ex sindaco Virginia Raggi che nel 2021 aveva il 43%.

Tra i governatori, Luca Zaia, presidente del Veneto, si conferma in testa alla classifica con il 70% dei consensi, tallonato da un altro leghista, Massimo Fedriga (Friuli Venezia Giulia) che sale al 68% e supera Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), al 65%.

MALE ZINGARETTI Si piazza male invece il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, penultimo con il 37% dei consensi. Il governatore del Lazio è quello col gradimento più basso tra i presidenti di area centrosinistra.

FONTANA OK, SOSTEGNO LEGA Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana si trova in settima posizione con un 50% di consenso. In Lombardia tra l'altro si voterà ad inizio 2023 e la ricandidatura di Fontana non è affatto scontata. L'auto candidatura a governatrice di Letizia Moratti, oggi vice di Fontana in giunta, ha provocato frizioni nel centrodestra lombardo. Ieri una riunione dei vertici della Lega si è aperta con un lungo applauso per il governatore in carica a segnare l'appoggio di tutto il suo partito al bis. Ma manca ancora l'ok formale degli alleati e il passo indietro di Moratti. Fontana, forte del sostegno del Carroccio, tira dritto: «L'unica cosa che mi aspetto ora è la conferma del centrodestra».

