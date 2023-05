Alluvione, Confagricoltura: «Pronti ad aiutare le imprese e la popolazione»

di Enrico Sarzanini

Sono ore di angoscia per l'Emilia Romagna colpita da un'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l'intera regione, una situazione grave che anche Confagricoltura sta seguendo con massima attenzione: “La rete confederale si sta adoperando a tutti i livelli per andare incontro alle imprese e alla popolazione colpite dall’alluvione – fanno sapere dall'associazione delle organizzazioni degli agricoltori in Italia - Costante il monitoraggio con le sedi territoriali: alla tragedia di queste ore si prospetta un futuro tutto in salita per le aziende agricole anche sul fronte del post emergenza, con intere coltivazioni andate perdute e danni enormi alle strutture”.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che lunedì ha incontrato il ministro Lollobrigida, nel pomeriggio parteciperà al vertice convocato in Protezione Civile per una valutazione approfondita della situazione sulla base dei costanti aggiornamenti dal territorio e questa sera sarà ospite a “Porta a Porta” su RaiUno con i governatori di Emilia Romagna e Abruzzo.

