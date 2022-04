Schianto in moto contro il guardrail: morta Alexandra, aveva 25 anni

Una ragazza di 25 anni, Alexandra Alexei, di origine romena, è morta questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada Paullese, nel tratto di ex statale che costeggia Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona. Stando ai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, la ragazza, residente a Montodine, ha perso da sola il controllo della moto, una Yamaha R3, e si è andata a schiantare contro il guard-rail: un impatto violentissimo che le è stato fatale.

La 25enne stava viaggiando in direzione Milano accompagnata da un'amica, anche questa ultima in sella ad una moto, una Honda, e insieme avrebbero dovuto trascorrere un sabato di Pasqua di svago. Non si esclude che a far perdere il controllo alla giovane possano essere state le condizioni dell'asfalto, che proprio nel tratto teatro dell'incidente presenta una serie di irregolarità potenzialmente pericolose per chi è in moto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 18:12

