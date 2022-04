Incidente in scooter a Lecce, gravi due giovanissimi: un 17enne in coma, l'amico in rianimazione

Dramma a Lecce ieri sera prima della mezzanotte: due ragazzi di 17 e 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente a bordo di uno scooter. Il mezzo era guidato dal 18enne, quando si sono scontrati con un'auto Smart: i giovani sono stati stati trasportati in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. Il 17enne è in coma ed è ricoverato in Rianimazione. Il 57enne alla guida della Smart è rimasto illeso. I mezzi sono stati sequestrati.

Secondo quanto scrive oggi il Quotidiano di Puglia, lo scooter con i due giovani a bordo, un Kimco 400, si è scontrato con la Smart nei pressi di piazza Mazzini. Il 17enne in coma dovrebbe essere trasferito all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Lo scontro è avvenuto sull'intersezione tra via Trinchese e via Monte San Michele: i ragazzi andavano verso la circonvallazione da piazza Mazzini, mentre il conducente dell'auto, un 57enne, faceva inversione a U da via Monte San Michele.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 18:12

