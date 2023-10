Alessia, morta dopo l'intervento al seno: il fidanzato chiede giustizia. Il legale del chirurgo: «Non ha fatto errori»

di Redazione web

Smentisce categorimente ogni coinvolgimento o responsabilità. «Il dottore non è assolutamente responsabile della morte di Alessia Neboso». Così alle telecamere de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, parla per la prima volta il legale del chirurgo titolare della clinica dove la 22enne Alessia Neboso si è sottoposta a un intervento fatale al seno.

Alessia Neboso, il fidanzato: «Volevamo un figlio, al chirurgo devono togliere tutto»

Alessia Neboso: «Voleva essere più bella per il matrimonio»

Parla l'avvocato del chirurgo

«Lui non è mai intervenuto durate l'intervento - ha precisato il legale - interviene solo successivamente a distanza di tempo, se ricordo bene il giorno 20 settembre». Nessun coinvolgimento, dunque, nella morte della donna, stando a quanto dichiarato. «La paziente contatta il dottore con una videochiamata e il dottore le dà dei farmaci per quel dolore che avverte relativamente al drenaggio - ha proseguito il legale ricostruendo l'accaduto -, fa aprire la clinica anche se è la festa del Patrono per farla visitare».

Alessia operata da una dottoressa

Visitata dalla dottoressa che l'ha operata, Alessia viene, però, rimandata a casa e la mattina seguente torna in clinica. «C'è anche il dottore da me assistito - specifica il legale - che dice ricoveriamola immediatamente in pronto soccorso.

Il fidanzato chiede giustizia

Non si dà pace invece Mario, il fidanzato di Alessia. «Lo devono arrestare, gli devono togliere tutto come hanno tolto tutto a me. È la prima volta che lo dico – continua il ragazzo – la famiglia nemmeno lo sa, io avevo intenzione di fare un bambino con lei, lei disse: non lo facciamo ancora, voglio rifare il seno». Sempre a La Vita in Diretta, aveva raccontato: «Andai in ospedale e la vidi che stava piena di tubi, tre secondi la guardai e me ne andai, non la volevo vedere così, non mi avvicinai proprio al letto e di questo mi rammarico, io l'ho vista tre secondi da lontano». Ora Mario chiede giustizia. «Ormai Alessia non me la ridà più nessuno, voglio solo giustizia, voglio che prendono le chiavi e le buttano. Voglio solo questo».

Cosa è successo ad Alessia Neboso

Alessia Neboso, 21 anni, estetista del quartiere napoletano di San Pietro a Patierno è morta una settimana dopo essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica per aumentare il volume del seno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA