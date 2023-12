Alessandro Grasso, l'imprenditore condannato a vent'anni: il festino, lo stupro e le torture alla compagna in Francia

di Redazione Web

Prima il festino, poi lo stupro e le torture in Costa Azzurra. Infine, dopo quattro anni, la condanna del Tribunale di Nizza, che ha messo fine alla vicenda dando ad Alessandro Grasso «la massima pena possibile». L'uomo, un imprenditore di 56 anni attivo nel settore dei mobili, è stato accusato di aver stuprato e torturato la sua ex compagna la notte tra l'8 e il 9 novembre 2019. La donna, una 67enne, dopo gli episodi di violenza sarebbe stata inoltre costretta a sottoporsi negli anni a molteplici interventi chirurgici, come testimoniato da lei stessa.

La vicenda

Come riportato dal Corriere della Sera, le violenze avvennero nell'appartamento della donna, a Mentone, in Francia. Da quel 9 novembre dell'uomo non si seppe più nulla per i successivi quattro giorni, motivo per cui la sorella di Grasso denunciò la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Ventimiglia, cittadina dove il fratello aveva l’ultimo domicilio. Inizialmente la donna era convinta che il fratello fosse morto, ucciso da qualcuno. Alla base di questo pensiero c'era un'altra testimonianza, quella di un'altra donna arrivata dalla Francia a Ventimiglia, che le avrebbe raccontato di un festino in Costa Azzurra finito con il ricovero di un'altra donna, con ferite compatibili con violenza sessuale.

Secondo la sorella di Grasso, l'uomo era quindi partito per la Francia per capire meglio la vicenda, ma da quel momento aveva perso ogni contatto con lui. L'uomo in realtà era andato nell'ospedale per incontrare la donna, ma lì era stato linciato dai parenti della vittima.

Come riportato dal Corriere della Sera, inizialmente la polizia aveva esaminato tre diversi scenari, dal gioco sessuale finito male alla trappola contro l'imprenditore, passando per la violenza vera e propria dell'uomo sulla 67enne. Al termine delle indagini e del processo di primo grado, però, i giudici del Tribunale di Nizza hanno ritenuto Alessandro Grasso colpevole, condannandolo a vent'anni di carcere per violenza sessuale e torture. Non è chiaro al momento se gli avvocati dell'imprenditore presenteranno o meno ricorso contro la sentenza di primo grado.

