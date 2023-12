Sequestra, stupra e uccide una bambina di 3 anni: il mostro trovato morto in prigione. L'avvocato: «Finalmente giustizia»

di Hylia Rossi

Scott Eby aveva 52 anni ed era detenuto al Menard Correctional Center, in Illinois (Stati Uniti) per il rapimento, lo stupro e l'omicidio della piccola Riley, una bambina di soli tre anni. Secondo quanto riportato dal DailyMail, il detenuto è morto giovedì della scorsa settimana, il 7 dicembre, e data la risonanza del suo caso, la gravità del crimine e la giovane età della vittima, la notizia ha presto raggiunto il pubblico. Il caso è stato particolarmente seguito anche perché inizialmente era stato accusato il padre della bambina, che ha passato diversi mesi in prigione prima di essere scagionato.

La vicenda e le parole dell'avvocato

Dopo il ritrovamento del cadavere della piccola Riley in un fiumiciattolo non lontano da casa sua, il papà è stato accusato del crimine e ha passato otto mesi in galera prima di essere ufficialmente scagionato grazie a un test del Dna.

Il caso è stato riaperto solo grazie a una soffiata anonima su un uomo che aveva già dei precedenti per molestie, Scott Eby, che viveva nei pressi della famiglia. A quel punto, gli investigatori hanno confermato che il Dna apparteneva a Scott Eby, il quale ha confessato di aver rapito la piccola dalla sua casa a Wilmington e, dopo averla violentata, l'ha caricata nel portabagagli della sua macchina per poi portarla al fiume dove l'ha annegata.

Anche il papà della piccola, Kevin Fox, è morto quest'anno, in un incidente stradale in Arkansas. L'ex avvocato di Kevin ha rilasciato una dichiarazione dopo la morte del detenuto: «Spero marcisca all'inferno, finalmente un po' di giustizia per Riley». Poi, riguardo la morte del papà, ha detto: «È stata una tragedia, per lui e la famiglia. Era un uomo gentile che amava i suoi figli più di qualunque cosa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA