Ragazza di 17 anni segregata e violentata per due anni in un maneggio a Cesano. Nessuno aveva notato nulla, salvata da un passante

Una ragazza tedesca è stata sequestrata e reclusa per quasi due anni in un agriturismo a Cesano, alle porte di Roma, senza che nessuno se ne accorgesse. La giovane fu liberata nel 2021 dando il via al processo dei suoi aguzzini, due ragazzi originari del Pakistan. Due giorni fa si è svolta l’udienza di uno dei due.

La storia

La 17enne era scappata dalla sua famiglia, in Germania, ed era venuta in Italia con Ali, 29 anni. A settembre del 2019 lui l'ha portata nell'agriturismo a Cesano, dove un suo connazionale, Yasir, lavorava come stalliere. A quel punto la giovane è stata privata della libertà personale e le è stato «vietato ogni contatto con il mondo esterno». I due pachistani, infatti, le hanno spaccato il cellulare e, dopo che lei era riuscita a recuperarne un altro, le hanno vietato di inserire una scheda Sim.

Le testimonianze dal processo

Come riportato dal Messaggero, durante il processo hanno parlato diversi dipendenti dell'agriturismo. Non si sarebbero mai accorti dello stato di segregazione in cui viveva la ragazza, aggiungendo che non immaginavano fosse minorenne. Tra i vari testimoni ascoltati ieri anche l’uomo che l’ha salvata. «Ero in macchina e ho visto due uomini che la strattonavano per le braccia.

L'arresto e il processo

Grazie all’identificazione fatta dal passante il 27 maggio 2021, i due pachistani sono stati arrestati. Ali, 29 anni, che ha sempre sostenuto di essere il fidanzato della ragazza, è stato condannato con rito abbreviato in via definitiva per una serie di reati: violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia aggravati dalla minore età della vittima. Il 27 novembre, invece, c’è stata l’udienza dell’amico di Ali, accusato per gli stessi reati, si tratta di Yasir, oggi 39enne.

Mercoledì 29 Novembre 2023

