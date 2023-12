Nonno violenta la nipotina di 10 anni tre volte al mese e la costringe a filmare tutto con il cellulare: condannato a 14 anni. «Papà era complice»

Abusi indicibili sulla nipote, dopo tre gradi di giudizio rimangono 14 gli anni di pena per il nonno che ha commesso gli orrori contro la piccolina, riporta il Corriere. Le prove erano evidenti: gli inquirenti avevano trovato foto e video degli abusi conservati nel cellulare del nonno orco. Una storia da far accapponare la pelle, la nipotina aveva cominciato a subire le violenze quando aveva solo 10 anni.

Non solo le violenze ma anche le minacce, per evitare che la bambina riferisse a qualcuno quella violenza che stava subendo. E il 70enne non agiva da solo. Il papà della bimba, infatti, dopo aver saputo di quello che suo padre stava facendo, lo avrebbe coperto, accusano la piccola di essersi inventata tutto.