Incidente all'alba, morte Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, avevano 28 anni

di Gianluca Galasso

Sangue e tragico weekend sulle strade della provincia di Avellino. Due ragazze hanno perso la vita in un incidente avvenuto poco prima dell'alba a Cervinara. Una Fiat 500 rossa con a bordo quattro giovani si è schiantata contro un palo in via San Cosma. Ma la dinamica del sinistro è ancora poco chiara.

A perdere la vita Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano. Entrambe 28enni e del posto. Ferite e ricoverate in ospedale le altre due occupanti.

Alessandra e Roberta erano molto amiche, entrambe laureate. Alessandra si era laureata di Medicina seguendo le orme del padre.

I soccorsi

Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare le salme e mettere in sicurezza la zona. La notizia del drammatico incidente ha scosso l'intera Valle Caudina.

Amiche d'infanzia

Erano amiche da sempre, fin dall'infanzia, le quattro giovani di 28 anni coinvolte oggi in un incidente stradale in cui hanno perso la vita Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, a Cervinara, in provincia di Avellino. Le due ragazze sono morte sul colpo, a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni, schiantandosi contro il muretto di cinta di una villetta. Avevano trascorso il sabato sera tra Airola e Montesarchio, nella confinante provincia di Benevento.

Alla guida della Fiat 500 la loro amica Marilina, rimasta ferita insieme a Giovanna, l'altra giovane della comitiva: entrambe, ricoverate in ospedale ad Avellino e Benevento, non corrono pericolo di vita.

La tragedia, avvenuta intorno alle 4 di stamattina, ha sconvolto la comunità della Valle Caudina. Le quattro ragazze, tutte della stessa età, erano appunto amiche d'infanzia e le loro famiglie note e stimate. Alessandra, figlia di un medico, si era laureata pochi giorni fa con il massimo dei voti in medicina. Roberta era laureanda in legge. Il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, ha fatto visita alle famiglie delle vittime e ha proclamato il lutto cittadino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 14:15

