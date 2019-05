Alcamo, auto sfreccia tra i fedeli durante la processione. Il video del terrore

Sabato 25 Maggio 2019, 14:11

Tragedia sfiorata adin Sicilia, dove una. La folla dei fedeli si era raccolta in occasione della processione di Maria Ausiliatrice che stava rientrando verso la chiesa delle Anime Sante, quando una macchina ha sfrecciato tra di loro.La scena è stata ripresa da alcuni smartphone e condivisa sui social. Fortunatamente non ci sono state conseguenze e non si è avuto alcun ferito. Solo un bambino è stato portato in ospedale per dei controlli, dopo essere stato strattonato dalla folla in fuga, ma non ha riportato alcuna ferita o lesione. Alla guida della Nissan Micra blu scuro di sarebbe stato un uomo, un giovane di età compresa tra i 18 e i 25 anni, come riportano le testimonianze dei presenti.Dopo l'irruzione alla processione sono scattate le indagini ma del responsabile non ci sono ancora tracce. La vettura, invece, è stata poi ritrovata dai carabinieri tra le vie del paese con le chiavi ancora inserite sul cruscotto. Si pensa che l'autista potesse essere sotto l'effetto di droghe o alcol, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi che possa essere affetto da disturbi psichici.