Alberto muore di covid il giorno prima del compleanno: era il re dei macellai

Avrebbe compiuto 74 anni proprio ieri lo storico macellaio di Santo Stefano, Alberto Pomarè Doch : invece è morto la sera prima del suo compleanno all’ospedale di, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo alLa morte del macellaio, ormai in pensione da anni, ha lasciato non solo l’intero Comelico, ma tutto il Bellunese sconvolto: l’uomo, fragile per patologie cardiache, si è ritrovato senza difese nel focolaio più grande della provincia e non ha avuto scampo.Alberto era considerato in zona il re dei macellai, molto noto e stimato da tutti i colleghi. La sua morte ha sconvolto l'intero paese.